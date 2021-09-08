Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Могилів-Подільському районі

7 вересня на автодорозі Могилів-Подільський-Ямпіль-Бершадь-Умань, при в’їзді в місто Ямпіль, автомобіль Opel Omega зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди загинула пасажирка іномарки. 46-річний водій автівки, в організмі якого виявлено 1,54 проміле алкоголю, затриманий в процесуальному порядку.

Аварія сталась близько 23.30 години. За кермом легковика перебував житель Ямпільської територіальної громади.

За попередньою інформацією слідства, на заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив зіткнення з електричною опорою, в результаті чого автомобіль розірвало навпіл. Внаслідок аварії 45-річна пасажирка автівки, жителька Ямполя, отримала травми несумісні з життям.

Нетверезий водій транспортного засобу не постраждав. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Обставини та причини аварії з’ясовують слідчі.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області