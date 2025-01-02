Поліція встановлює обставини ДТП в Одеському районі за участю трьох автомобілів (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася сьогодні, 2 січня, близько 7-ї години на одній з вулиць селища Авангард, постраждали двоє громадян.

Поліцейські попередньо встановили, що 30-річний водій автомобіля «HYUNDAI» не впорався з керуванням, на слизькій дорозі його почало заносити, він виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з легковиком «MERCEDES» під керуванням 39-річного чоловіка, а в подальшому з вантажівкою «MAN» під керуванням 61-річного чоловіка.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали пасажири керманича «HYUNDAI». Потерпілих віком 23 та 43 роки доправили до лікарні.

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють всі обставини автопригоди. Водіїв буде перевірено на стан сп’яніння.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Рух транспорту на даній ділянці дороги дещо ускладнений. Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, особливо в негоду, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Одеське районне управління поліції № 2