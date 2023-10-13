Поліція встановлює обставини загибелі 27-річної вінничанки на залізниці

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12 жовтня у Вінницькому районі на залізничній колії під колесами електропотягу загинула 27-річна жінка. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні Тюшки-Вінниця електропотяг смертельно травмував жінку. Загиблою виявилася 27-річна вінничанка.

поліція встановлює обставини та причини загибелі жінки на залізниці

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини події.

За цим фактом слідчі слідчого управління розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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