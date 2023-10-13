Поліція встановлює обставини загибелі 27-річної вінничанки на залізниці

12 жовтня у Вінницькому районі на залізничній колії під колесами електропотягу загинула 27-річна жінка. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні Тюшки-Вінниця електропотяг смертельно травмував жінку. Загиблою виявилася 27-річна вінничанка.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини події.

За цим фактом слідчі слідчого управління розпочали розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Відділ комунікації поліції Вінницької області