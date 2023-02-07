Поліція встановлює особу водія, загиблого у ДТП на Хорошівщині (фото)

Уночі 6 лютого на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із загорянням автомобіля на автошляху Виступовичі – Могилів-Подільський, у с. Топорищі.

Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, близько 23:40 рухаючись у напрямку м. Житомира, не врахував дорожні обставини та допустив наїзд на бетонну секцію у місці проведення ремонтних робіт. Унаслідок удару автомобіль спалахнув та вигорів вщент.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Водій транспортного засобу загинув, тіло направили для проведення судово-медичної експертизи. Нині поліцейські встановлюють його особу.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області