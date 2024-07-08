Поліція встановила особи 6-х загиблих внаслідок підриву цивільного автомобіля на міні на Харківщині

Після проведення додаткового огляду правоохоронці з’ясували, що у транспортному засобі перебували четверо дорослих та двоє дітей.

7 липня о 18:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля 17-го цвинтаря на ґрунтовій дорозі у лісі в бік села Циркуни Харківського району підірвався автомобіль «ВАЗ-2114».

Слідчі, криміналісти, вибухотехніки провели ретельний огляд місця події, прилеглої місцевості та вилучили всі рештки загиблих.

Наразі встановлено, що родина харків’ян на автомобілі поверталися з дачі у місто. Транспортний засіб наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Автівка вибухнула та загорілась. Загинули 44 і 53-річні чоловіки, 64-річна жінка, 5-річний хлопчик, двомісячна дівчинка та їх 25-річна мати.

Для ідентифікації загиблих призначені експертизи ДНК.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області