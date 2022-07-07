Поліція з’ясовує обставини загибелі малолітньої дитини у Хмільницькому районі

За фактом нещасного випадку слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Трагедія трапилася 6 липня в одному з населених пунктів Козятинської територіальної громади.

Близько 14.00 години до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про констатацію смерті малолітньої дівчинки внаслідок утоплення.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

З’ясувалось, що загиблій дівчинці 2 роки 9 місяців. Її родина проживає в приватному будинку неподалік ставка. Поки мати займалася по господарству, дівчинка без дозволу дорослих вийшла за межі домоволодіння.

Як тільки жінка зрозуміла, що дитини немає на подвір’ї, відразу побігла до водойми, звідки й дістала тіло дитини.

Мати відразу викликала швидку медичну допомогу, яка зафіксувала смерть малолітньої.

Наразі поліція з’ясовує причини та обставини трагедії.

Звертаємо увагу, що основними причинами, які призводять до загибелі дітей на водоймах є купання в необладнаних, неперевірених місцях, пустощі на воді та залишення їх без нагляду дорослими.

Закликаємо батьків дотримуватися правил поводження біля водойми:

— діти не повинні купатися без нагляду, навіть якщо вони вміють плавати;

— не дозволяйте їм пірнати та стрибати у воду;

— дитині, яка не вміє плавати, не можна заходити у воду без надувного жилета глибше, ніж по пояс.

— не дозволяйте далеко запливати чи перепливати водойму;

— не довіряйте старшим дітям стежити за молодшими під час купання.

Пам’ятайте, безпека ваших дітей в першу чергу залежить від вас.

Відділ комунікації поліції Вінницької області