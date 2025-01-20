Поліція з’ясовує обставини конфлікту на парковці у Дніпровському районі столиці

Конфлікт відбувся між колишніми та новими користувачами паркувального майданчика для автомобілів.

Встановлено, що за вказаною адресою знаходиться охоронюваний паркувальний майданчик, право користування яким належало представникам гаражного кооперативу. Проте, за попередньою інформацією, зазначене право користування було скасовано в судовому порядку, а територія повернута у комунальну власність. Надалі зазначений паркувальний майданчик було надано у користування приватному підприємцю. Заяви від обох сторін зареєстровані у Дніпровському управлінні поліції.

Наразі поліцейські перебувають на місці, забезпечують публічний порядок, а також спілкуються з обома сторонами конфлікту й з’ясовують всі обставини.

Відділ комунікації поліції Києва