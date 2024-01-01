Поліція з’ясовує обставини смертельної ДТП у Луцькому районі (фото)

Трагедія трапилася 29 грудня у лісовому масиві поблизу села Башлики.

47-річний житель району, рухаючись самохідним шасі Т-16 по лісовій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та перекинувся.

Водія затиснуло у кабіні, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області