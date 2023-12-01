Поліція Закарпаття розслідує обставини смертельної аварії на Берегівщині (фото)

1 грудня близько обіду до поліції зателефонував закарпатець та повідомив, що став свідком дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Берегівщині за участі двох авто.

На місце події одразу виїхали співробітники Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та Берегівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Встановлено, що аварія між селами Бене та Вилок Берегівського району сталася близько 13-ї години. 74-річний водій автомобіля «Mercedes» здійснював обгін транспортного засобу «Volvo», виїхав на зустрічну та зіткнувся з «Lexus», який їхав своєю смугою руху.

Внаслідок зіткнення водій останнього – 74-річний мешканець села Вилок – загинув на місці події. Водія «Lexus», 26-річного жителя міста Виноградів, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. У обох учасників ДТП медики проведуть забір крові для визначення на вміст в організмі алкоголю чи інших заборонених речовин.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті особи слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі проведуть ряд експертних досліджень для встановлення усіх об’єктивних обставин аварії. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області