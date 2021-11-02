Поліція закрила справу проти ветерана АТО, який під час самозахисту вбив одного з нападників

«Захищаючись, Андрій Пекельний діяв правомірно і в межах необхідної оборони».

Національна справа закрила кримінальне провадження проти ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Пекельного, який весною 2021 року смертельно поранив чоловіка, захищаючи себе та матір від нападу.

Про це повідомив адвокат Андрій Федур.

«Встановлено слідством: захищаючись, Андрій Пекельний діяв правомірно і в межах необхідної оборони. Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти і дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів», — написав Федур у фейсбуці.

Нагадаємо, що ввечері 2 травня на дискотеку до села Глещава Тернопільської області приїхала компанія із сусіднього села Іванівці. Між одним із приїжджих та Пекельним, ветераном антитерористичної операції на Донбасі, зав’язалася сварка.

Пекельний намагався сховатися вдома, щоб уникнути подальшого конфлікту, але п’ятеро іванівчан, в тому числі й хлопець з дискотеки, забігли на подвір’я, почали бити руками по вікнах, зірвали дверну клямку. У будинку, крім чоловіка, була його мама, тому він вирішив вийти з будинку, взявши з собою ножа.

Нападників це не налякало, і під час бійки Пекельний завдав смертельне поранення одному із них. Постраждалий, відбігши на кількасот метрів, помер від втрати крові.

Пекельний був тверезим і у скоєному зізнався. Проти нього відкрили справу за статтею 118 Кримінального кодексу (вбивство при перевищенні меж необхідної оборони), але у зв’язку із резонансом її передали до Головного слідчого управління Національної поліції.

Згідно з Кримінальним кодексом України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. // LB.ua