Поліція Запоріжжя розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Мелітопольським районним управлінням поліції ГУНП в Запорізькій області розшукується 15-річний Фролов Костянтин, який 18 липня вночі пішов з дому та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. За попередніми даними міг поїхати до Одеси.

Прикмети: зріст 182 см., худорлявої статури, волосся коротке темного кольору, очі карі, ніс прямий, на руці має шрам від порізу склом.

Був одягнений: футболка та шорти чорного кольору.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо зателефонувати до поліції 067-618-48-97, 0619-44-80-02 або на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області