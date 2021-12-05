Поліція затримала чоловіка, який скоїв втечу з психоневрологічної лікарні Глевахи

Працівники поліції Вінниччини на залізничному вокзалі затримали 21- річного втікача

30 листопада чоловік скоїв втечу з відділення № 5 КПН «Київської міської психоневрологічної лікарні. В медичному закладі чоловік перебував на лікуванні згідно ухвали Смілянського районного суду Черкаської області.

На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість.

Наразі правопорушник перебуває у Фастівському районному управлінні поліції. Поліція проводить слідчі дії та встановлюють обставини втечі чоловіка.

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