Поліція знала про будинок для літніх людей, який згорів: за рік там померли 50 осіб – адвокат

За минулий рік в харківському будинку для літніх людей, де 21 січня у пожежі загинуло 15 осіб і ще один у хоспісі, померли 50 осіб.

Джерело: адвокат одного із затриманих Ігоря Мирончука, глава правління «Фундації адвокатів України» Сергій Веприцький в Facebook

Пряма мова: «За 2020 рік у цьому пансіонаті-хоспісі померло більше 50-ти людей похилого віку. Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-хоспіс для людей похилого віку? Як я розумію, слідча група туди виїжджала понад 50 разів».

Деталі: На думку адвоката, у зв’язку з цим, Державна служба з надзвичайних ситуацій, як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, не могла не знати, що існує цей заклад, що відсутні елементарні протипожежні заходи.

Також, за словами Веприцького, соціальні служби, місцева влада, поліція і прокуратура «зобов’язані були знати про цей будинок для літніх людей і зобов’язані були запобігти тому, що сталося».

Передісторія:

Українська правда