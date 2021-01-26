Поліція знала про будинок для літніх людей, який згорів: за рік там померли 50 осіб – адвокат

Джерело: адвокат одного із затриманих Ігоря Мирончука, глава правління «Фундації адвокатів України» Сергій Веприцький в Facebook
Пряма мова: «За 2020 рік у цьому пансіонаті-хоспісі померло більше 50-ти людей похилого віку. Чи могли поліцейські не знати, що в цьому будинку приватний пансіонат-хоспіс для людей похилого віку? Як я розумію, слідча група туди виїжджала понад 50 разів».
Деталі: На думку адвоката, у зв’язку з цим, Державна служба з надзвичайних ситуацій, як структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, не могла не знати, що існує цей заклад, що відсутні елементарні протипожежні заходи.
Передісторія:
- 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа, в якій загинули 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат «Золотий час» не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів. А міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.
- Орендаря будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка та його дружину Ольгу Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.