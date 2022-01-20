Поліцією Черкащини розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Черкаським районним управлінням поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого Толстоліцького Ігоря Ігоровича, 04.06.2004 року народження. Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти знайти хлопця.

17 січня, близько 21:00 години вечора, до правоохоронців звернулись працівники Черкаського професійного автодорожнього ліцею та повідомили про те, що зник неповнолітній вихованець. Хлопець на зв’язок не виходить. Мобільний телефон Ігоря вимкнений. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст 175-178 см, худорлявої тілобудови, очі сірі, волосся світле коротке.

Особливі прикмети – на правій руці має татуювання у вигляді троянди.

Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи з встановлення місцезнаходження хлопця. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, або помітите схожого за орієнтуванням, прохання звертатись до поліції за номером телефону «102».

Національна поліція України