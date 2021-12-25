Поліцією Черкащини розшукується неповнолітня дівчина (фото)
Зранку 24 грудня Вероніка Михайленко пішла на навчання та до теперішнього часу назад додому так і не повернулася. Де вона зараз — невідомо.
Прикмети дитини: виглядає на 16 років, на зріст 150-160 см., середньої тілобудови, волосся русого кольору нижче плечей.
Одягнена: сіра куртка, довга з хутром на капюшоні, голубий спортивний костюм, ботинки чорного кольору.
Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.
Якщо ви десь бачили цю дитину — телефонуйте на спеціальну лінію за номером 102!
Сектор комунікації поліції Черкаської областіTweet