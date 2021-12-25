Поліцією Черкащини розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Зранку 24 грудня Вероніка Михайленко пішла на навчання та до теперішнього часу назад додому так і не повернулася. Де вона зараз — невідомо.

Прикмети дитини: виглядає на 16 років, на зріст 150-160 см., середньої тілобудови, волосся русого кольору нижче плечей.

Одягнена: сіра куртка, довга з хутром на капюшоні, голубий спортивний костюм, ботинки чорного кольору.

Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.

Якщо ви десь бачили цю дитину — телефонуйте на спеціальну лінію за номером 102!

Сектор комунікації поліції Черкаської області