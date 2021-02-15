Поліцією Кам’янського встановлюється місцезнаходження 14-річної дівчини (фото)

11 лютого після навчання додому не повернулася Свістун Вікторія, 2006 року народження. Дівчина вже неодноразово тікає з дому. Зі слів друзів може вирушити до м. Кривий Ріг.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст 160 см., середньої тіло будови, коротке волосся каштанового кольору, очі світло — карі, біля правого ока невелика родинка.

Зовні схожа на хлопчика, хода чоловіча.

Була одягнена: бежева куртка на білому хутрі, чорні кросівки чоловічого типу, джинси голубого кольору з червоними смужками, шапка чорна із написом «Security», синій шарф.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 715 19 60, (096) 586 94 41.

Відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції