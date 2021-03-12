Поліцією розшукуються безвісти зникла жінка та її двоє малолітніх дітей (фото)

Вінницьким районним управлінням поліції встановлюється місцеперебування 25-річної вінничанки Царенко (Пугачової) Анастасії Василівни.

9 березня близько 12.00 години жінка разом із своїми синами, 3-річним Євгеном та 5-річним Тимофієм, пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети жінки: зріст близько 150-155см., худорлявої тілобудови, волосся русе коротке до плечей.

Була одягнена у чорні штани та зелену балонову куртку. При собі може мати при собі паспорт громадянки України.

Прикмети 5-річного хлопчика: худорлявої тілобудови, волосся курчаве, світле.

Прикмети 3-річного хлопчика: худорлявої тілобудови, волосся світле, очі зелені.

Громадяни, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце перебування жінки та її дітей, прохання повідомити до поліції за телефонами (0432) 59-49-00, 063-739-70-49 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області