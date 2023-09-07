Поліцією Вінниччини розшукується зниклий 17–річний хлопець

Ввечері 5 вересня неповнолітній житель Липовецької міської громади Богдан Сосок, перебуваючи у гостях у родичів у селі Пеньківка Жмеринського району, пішов до магазину та не повернувся.

Він був одягнений в темний спортивний костюм, темну кофту та чорні кросівки. Хлопець високого зросту, худорлявої статури, шепелявить.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе встановити місцеперебування підлітка, зображеного на фото, прохання повідомити до найближчого підрозділу поліції або за телефонами (096) 993 30 64, 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області