Поліцією Вінниці розшукується неповнолітній хлопець (фото)

Поліцією встановлюється місцеперебування 14-ріного жителя м. Вінниця Вадима Богданова, який 15 грудня самовільно залишив місце навчання та не виходить на зв’язок з рідними. Підліток може перебувати у місцях масового скупчення людей, а також розважальних закладах.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст близько 155 см, худорлявої тілобудови, коротке темне волосся, карі очі.

Був одягнутий: сіру куртку, коричневі штани з білими вставками, білі кросівки з чорними вставками.

Якщо комусь відоме місцеперебування неповнолітнього, прохання негайно повідомити за телефонами: (0432) 59-49-00, 098 932 59 13 або «102».

Відділ комунікації поліції Вінницької області