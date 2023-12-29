Польща про порушення свого повітряного простору: російська ракета була в небі країни 3 хвилини

Невідомий об’єкт, який залетів у повітряний простір Польщі під час ранкової атаки Росії по Україні, пробув там близько 3 хвилин.

Про це розповів командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomości та Polsat News.

За його словами, ракета залетіла приблизно на 40 кілометрів на територію Польщі, а за її курсом слідкували за допомогою радарів.