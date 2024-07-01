Польща призупинила пропуск українських фур без дозволів на міжнародні перевезення

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Від початку доби 1 липня польські прикордонники призупинили пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

“З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)”, – йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.