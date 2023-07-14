Помер 17-річний пасажир авто, яке спричинило пожежу на столичній АЗС (відео)

Учора в лікарні від отриманих травм помер 17-річний хлопець, який постраждав у ДТП, яка сталася у Дніпровському районі Києва 9 липня.

Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Автомобіль Audi, що влетів у заправку, тоді спричинив пожежу на АЗС.

17-річний потерпілий був пасажиром цього автомобіля. За інформацією правоохоронців, також він брат 21-річного водія Audi.

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Вдень, 9 липня, у Дніпровському районі на одній з АЗС автівка марки Audi влетіла на территорию АЗС де врізала в заправну колону. Це спричинило пожежу. В результаті інциденту постраждали троє: водій авто, пасажир та оператор заправки. Всі були госпіталізовані.

tsn.ua

Пожежу рятувальники гасили більше 30 годин.

За попередніми висновками слідства 21-річний водій не впорався з керуванням.