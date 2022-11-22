Понад дві доби поліцейські Кривого Рогу розшукують безвісти зниклих малолітніх хлопчиків (оновлені фото)

Published

19 листопада близько 12:00 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з місця мешкання та до теперішнього часу не повернулися.

Правоохоронці обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та близьких. Пошукові роботи тривають.

понад дві доби поліцейські кривого рогу ведуть пошуки безвісти зниклих хлопців: 8-річного георгія ковальова та 6-річного данила литенця

Нагадуємо ще раз прикмети зниклих дітей:

Прикмети Георгія Ковальова: зріст близько 130 см, середньої статури, світле волосся, очі блакитні.

Особливі прикмети: родима пляма під лівим оком.

Був одягнений: куртку синя, сіра шапка з бубоном, чорні штани та кросівки.

понад дві доби поліцейські кривого рогу ведуть пошуки безвісти зниклих хлопців: 8-річного георгія ковальова та 6-річного данила литенця

Прикмети Данила Литенця: зріст близько 125 см, середня статура, чорне волосся, очі карі.

Був одягнений: куртка чорна, шапка темна, чорні штани та чорні кросівки.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Георгія Ковальова та Данила Литенця, прохання повідомити до відділення поліції № 6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

Like

Tags:

You may also like...