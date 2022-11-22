Понад дві доби поліцейські Кривого Рогу розшукують безвісти зниклих малолітніх хлопчиків (оновлені фото)

19 листопада близько 12:00 8-річний Георгій Ковальов та 6-річний Данило Литенець пішли з місця мешкання та до теперішнього часу не повернулися.

Правоохоронці обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та близьких. Пошукові роботи тривають.

Нагадуємо ще раз прикмети зниклих дітей:

Прикмети Георгія Ковальова: зріст близько 130 см, середньої статури, світле волосся, очі блакитні.

Особливі прикмети: родима пляма під лівим оком.

Був одягнений: куртку синя, сіра шапка з бубоном, чорні штани та кросівки.

Прикмети Данила Литенця: зріст близько 125 см, середня статура, чорне волосся, очі карі.

Був одягнений: куртка чорна, шапка темна, чорні штани та чорні кросівки.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Георгія Ковальова та Данила Литенця, прохання повідомити до відділення поліції № 6 за телефонами: 102, 096-198-7520, 096-822-09-02.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області