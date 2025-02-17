Порошенко: мені пропонували не мати санкцій в обмін на підтримку фракцією закону про добудову ХАЕС

За словами політика, відповідну пропозицію йому зробили від офісу президента, але хто саме – не озвучив.

За словами народного депутата Петра Порошенка, його фракції пропонували проголосувати за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію в обмін на відмову від застосування проти нього санкцій. Про це він сказав у інтерв’ю УП, не уточнивши, хто саме йому озвучив цю пропозицію.

Він сказав, що ця пропозиція нібито була “безпосередньо з Офісу президента”. Його фракція голосувала проти цього законопроєкту.

“Більше того, мені пропонували, якщо фракція проголосує за законопроєкт про Хмельницьку атомну електростанцію, то я не буду мати проблем із санкціями. Пропонували. Безпосередньо із Офісу президента. І моя відповідь була абсолютно чітка. Фракція буде голосувати «проти»”, – сказав Порошенко.

11 лютого Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який дозволяє провести закупівлю обладнання для двох недобудованих блоків Хмельницької атомної електростанції. Країна раніше обговорювала купівлю обладнання в Болгарії, яка має необхідне обладнання виробництва “Росатому”. Через те, що це обладнання раніше було придбано в російської компанії, законопроєкт критикували як політики, так і представники антикорупційного і громадського сектору.

За документ проголосували 190 – “Слуг народу”, “Батьківщини” – 15, ексОПЗЖ “Платформа за життя та мир” – 16, “За майбутнє” – 9, “Довіра” – 14, ексОПЗЖ “Відновлення України” – 12, п’ятеро позафракційних.

LB.ua