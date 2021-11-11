Порошенко вимагає розгорнути війська на кордоні з Білоруссю

На думку лідера «Європейської Солідарності», президент, уряд і голови парламентських фракцій мають виробити спільну стратегію дій.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вимагає негайно розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу, яка є частиною гібридної агресії, спланованої у Москві. Про це він сказав під час брифінгу.

«Ситуація погіршується і загострюється на півночі нашої країни, де Москва руками нелегітимного Лукашенка намагається спровокувати збройний конфлікт на кордоні з Польщею. Я хочу наголосити, що штучно організована міграційна криза готувалася заздалегідь. У жовтні Білорусь проінформувала керівництво ЄС про призупинення угоди про реадмісію, тобто про повернення мігрантів між Білоруссю і ЄС. Тоді, коли ще ні про яку міграційну провокацію, дестабілізацію і загострення ситуації на кордоні Білорусі, Польщі і Литви мова не йшла», – нагадав Порошенко.

Він вважає це частиною плану Путіна з загострення оперативної обстановки по всьому східному флангу НАТО.

«Зараз під загрозою атаки знаходиться Польща і Литва. І це є достатньою аргументацію для того, щоб ми активізували, і якщо буде треба, використали потенціал Україно-Польської-Литовської бригади», – говорить Порошенко.

На його думку, українська влада має терміново задіяти механізми операційної співпраці з «FRONTEX» – Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони, посилити захисний потенціал більш як 1100 кілометрів україно-білоруського кордону.

«Треба порушити питання перед керівництвом Європейської Комісії, Європейської Ради щодо створення спеціальної місії для забезпечення безпеки на україно-білоруському кордоні на зразок EUBAM. Це буде і обладнання кордону, і ефективне управління кордоном. І присутність спостерігачів, яка надасть можливість світу знати з незалежних джерел інформацію про випадок загострення цієї ситуації. Оскільки можу передбачити, що ситуація на кордоні між Україною і Білоруссю буде носити, на жаль, довготривалий характер, так само як і агресія Росії проти України», – констатує Порошенко.

Також він вважає, що треба посилити секторальні санкції.

«Зусиль Міністерства внутрішніх справ, включно з Національною поліцією, Національною гвардією надзвичайно недостатньо. Наша вимога як опозиційної політичної сили – терміново розгорнути підрозділи ЗСУ вздовж україно-білоруського кордону», – наголосив Порошенко.

«Ми твердо переконані, що президент України має запросити до себе лідерів фракцій, керівництво уряду для того, щоб виробити спільну стратегію, бо загроза національній безпеці України вимагає об’єднання зусиль всіх політичних сил для захисту нашого суверенітету», – переконаний лідер партії. // LB.ua