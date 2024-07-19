Порушення строків поставки автомобілів «швидкої» – з постачальника хочуть понад ₴7 млн. штрафу

В ході реалізації конституційних повноважень Дарницькою окружною прокуратурою виявлено факт неналежного виконання умов договору закупівлі автомобілів швидкої допомоги за рахунок коштів державного бюджету.

Установлено, що за наслідками проведеної публічної закупівлі між ДП «Медичні закупівлі України» та приватним товариством укладено договір поставки автомобілів швидкої. Відповідно до умов договору, товариство зобов’язано поставити автомобілі екстреної швидкої медичної допомоги в кількості 49 одиниць загальною вартістю майже 83 млн гривень.

На виконання умов договору Державним підприємством здійснено 100% передоплату за товар. При цьому сторонами узгоджено строк поставки.

Разом із тим, встановлено, що постачальником порушено умови договору щодо поставки автомобілів швидкої допомоги на понад 30 календарних днів.

Реагуючи на вказані порушення, Дарницькою окружною прокуратурою до Господарського суду Київської області подано позовну заяву про стягнення неустойки на понад 7 млн гривень.

На даний час суд відкрив провадження у справі, триває судовий розгляд.

Київська міська прокуратура