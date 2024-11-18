Пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією

Це сталося вранці у неділю, 17 листопада.

Ще один підводний кабель зазнав пошкоджений. Цього разу – між Литвою і Швецією, пише LRT.

Про інцидент повідомив головний технічний директор телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічус.

За його словами, пошкодження зафіксували вранці 17 листопада. «Системи одразу повідомили, що ми втратили зв’язок. Було проведено додаткове розслідування та з’ясування обставин, і виявилося, що його було пошкоджено», — сказав Шемешкявічус.

Telia забезпечує інтернет-з’єднання до Литви трьома кабелями. Через інцидент пропускна спроможність інтернету скоротилася на третину. Однак підключення до користувачів відновили, усунувши несправність.