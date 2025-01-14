Пошкоджено ще один підводний кабель між Швецією, Німеччиною та Фінляндією
Ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін. За його словами, влада вже розпочала розслідування.
Про це повідомила телекомпанія SVT.
Раніше якір танкера Eagle S, затриманого у Фінляндії за підозрою у пошкодженні кабелю EstLink 2 у Балтійському морі, виявили на дні Фінської затоки. Якір знайшов і підняв на поверхню багатоцільовий корабель Сил оборони Швеції HMS Belos.
До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.
До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об’єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів. // ГлавкомTweet