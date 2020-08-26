Потерпевший крушение танкер Delfi удалось поставить на киль (фото)

Работы проводит компания «Краншип» без привлечения государственных средств.

Танкер Delfi, потерпевший крушение осенью 2019 года вблизи Одессы, удалось поставить на киль.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Хроники «Делфи». Сегодня полузатонувший танкер был поставлен на киль», — написал Криклий в Telegram.

По его словам, следующий этап — визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна.

«Благодарен за работу специалистам ООО «Краншип», которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО «Бруклин-Киев» за инициативу профинансировать эти работы», — добавил министр.

Напомним, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа «Дельфин», перевернувшись на бок. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера «Делфи» нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020 года рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Он предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины. // LB.ua