Потрійна смертельна ДТП з пожежею сталася на трасі Київ-Чоп на Житомирщині (фото)

Подія сталася 8 травня близько 04:30 поблизу с. Миколаївки Звягельського району.

Попередньо, сталося зіткнення атомобіля «DAF», що рухався в напрямку м. Києва, з вантажівкою «Mersedes Benz Atego», що стояла на узбіччі. Після цього з транспортним засобом «DAF» зіштовхнувся мікроавтобус «Mersedes Vito», що рухався в попутному напрямку. Внаслідок цього відбулося займання всіх транспортних засобів.

У результаті ДТП загинули два пасажира автобуса «Mersedes Vito». Нині поліцейські встановлюють їх особи.

Травми отримали 52-річний водій та 50-річний пасажир вантажівки «DAF», а також 38-річний пасажир автомобіля «Mersedes Vito». Їх з травмами різного ступеню тяжкості доставлено до Звягельської лікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 КК України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області