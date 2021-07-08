Пожар на российской Смоленщине унес жизни пятерых детей

Страшная трагедия потрясла маленький городок Починок в Смоленской области. Утром, пока родители парились в бане на приусадебном участке, вспыхнул их жилой дом, огонь убил пятерых девочек – двоих родных дочек, племянницу матери и двух соседских, пришедших в гости и на беду оставшихся ночевать в доме. Погибла в огне и старенькая, лежачая больная прабабушка. Младшей из сгоревших девочек было всего 4 месяца.

«МК» поговорил с теми, кто знал эти две семьи.

В пресс-службе СУ СК по Смоленской области «МК» рассказали: «В 7 часов утра в одном из деревянных частных домов в Починке произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела пятерых детей и одного взрослого: это 87-летняя хозяйка дома, двое ее правнучек 6 лет и 4 месяцев, а также трое детей возраста 7, 9 и 12 лет, которые находились в гостях».

В следкоме добавили, что возбуждены два уголовных дела по факту гибели 6 человек по статье «Причинение смерти по неосторожности», а также по факту халатности органов соцзащиты, которые не приняли мер «к обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях, где проживают семьи, воспитывающие детей».

По рассказам местных жителей, в доме в тот вечер находился еще один ребенок знакомых семьи, но накануне он попросил свою бабушку забрать его, что и спасло ему жизнь…

Известно, что семья купила этот дом всего год назад. Мать погибших детей Светлана находилась в декретном отпуске, а отец работает в местном свинокомплексе. Бабушка, которая сгорела вместе с девочками, была парализованной.

На учете в органах профилактики и в отделе опеки и попечительства семья не состояла. Но вот две соседские девочки, погибшие в гостях — из семьи, состоявшей на таком учете до 2018 года, но потом ее сняли.

Жительница города Ольга, которая знает обеих мам, дети которых погибли в огне, еле сдерживая слезы, рассказала нам:

– Я знаю трех погибших девочек, одну дочку хозяйки дома Светланы, и двух соседских девочек, это две дочки Ринаты, эти две семьи дружили. Светлана – хорошая мать! Насколько я знаю, взрослые отмечали праздник Иван Купала в бане… Они что-то недоглядели, это ужасное стечение обстоятельств. Совершенно адекватная семья, я бы никогда не подумала, что их могут назвать пьющими или алкоголиками…. Их 6-летняя дочка, которая погибла, всегда ходила нарядной, опрятной. Светлана находилась в декретном отпуске с маленькой… Ее мама, их бабушка, кстати, тоже замечательная женщина, работала в детском саду. Вторая мама — Рината, чьи две дочки остались ночевать у них и погибли, работает продавцом, одна воспитывает троих детей. Двое теперь погибли, а третья 5-летняя дочка лежит сейчас в больнице, это ее и спасло… Погибшие девочки были замечательными! Такие самостоятельные, добродушные. Дочки Ринаты ходили в вокальную студию… Это просто трагедия для нашего города.

Другой местный источник рассказал: «Перед их сгоревшим домом куча песка, разложены мешки со строительной смесью, то есть, видно, что семья занималась ремонтными работами. Во дворе стоит старенькая иномарка… Дом они купили на материнский капитал, до этого снимали жилье по соседству. Все это говорит о том, что они не были алкоголиками или «отбросами общества». Люди чем-то занимались, крутились… Может и выпивали, но как все».

Возникает вопрос, почему ранним утром в среду (в 7 утра) взрослые члены семьи находились в бане? «Мы не знаем, какой у людей распорядок. Может, они утром после бурного вечера захотели пойти попариться, – поделился с нами местный источник. – Говорят, что баня обогревалась электрическим обогревателем, бойлером, и не исключено, что это и стало причиной перегрузки электрической сети». Как говорят, из-за этой перегрузки загорелась пристройка.

«Начался пожар, когда взрослые вышли из сауны, в доме горело все. Они стали в окна бросать камни, чтобы достать детей из огня, поступил кислород, и дом сгорел как спичка», – рассказывают жители. В соцсети обсуждается, могли ли помочь спасти детей соседи, увидев огонь в доме поблизости? Один из местных жителей делится: «В таких домах счет идет на секунды. Пару вдохов пластика – погибаешь. Пару секунд искры – горит весь дом. Вряд ли бы тут помогли соседи, люди с улицы! Это работа пожарных».

«Следствие рассматривает различные версии причин пожара, в том числе электротехническую. Однако однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения экспертиз», – сообщил следком.