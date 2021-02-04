Пожар в запорожской больнице: в COVID-отделении погибли три пациентки и врач

По факту пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больнице, которая унесла жизни трех пациенток под аппаратами ИВЛ в COVID-отделении и врача, начато расследование.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook в четверг, 4 февраля, передает УНН.

«В реанимационном боксе COVID-отделения погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом», — сообщила Венедиктова.

Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры, по ее словам, начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Сообщение о возгорании поступило накануне в 23:29. В очаге опасности находились 12 человек. 8 человек спасены, 2 из них — еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу, указала Венедиктова.

При этом председатель Запорожской ОГА Александр Старух уточнил, что пожарные спасли 8 человек, которые на момент пожара были подключены к искусственной вентиляции легких. На месте трагедии им оказана неотложная помощь. На момент инцидента в медицинском учреждении находилось 29 больных, в том числе 10 — в реанимации.

«Причины возгорания устанавливаются», — добавила Генпрокурор.

По ее словам, в настоящее время допрошены 5 человек. Следственные действия продолжаются, осмотр места происшествия проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

А председатель ОГА добавил: «Дал безотлагательное распоряжение создать комиссию для расследования пожара в областной инфекционной больнице. Комиссия должна выяснить причины трагедии. В ближайшее время все больницы области, принимающие больных COVID-19, будут проверены на предмет пожарной безопасности».