Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: загиблих вже більше 60 (фото, відео)

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті у Туреччині забрала життя багатьох людей

У Туреччині в одному з готелів на території гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в районі Болу, сталася пожежа. Загинуло як мінімум 66 людей, є багато постраждалих. Тим часом триває розслідування інциденту, і затримано перших підозрюваних.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. pic.twitter.com/2MXXlmRD8D — QHA – Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) January 21, 2025

Як пише NTV, внаслідок пожежі загинули 66 людей, двоє з них – внаслідок падіння з висоти, 51 людина отримала травми. Пожежа вже була приборкана. У зв’язку із інцидентом проводиться розслідування.

Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой повідомив про те, що в готелі були дві пожежні сходи. Перевірки в готелі проводились у 2021-2024 роках. Готелю Grand Kartal у 2024 році пожежна команда видала «Сертифікат пожежної компетентності», чим затвердила, що у готелі немає проблем із пожежною безпекою.

Утім люди, які були в готелі під час пожежі, кажуть, що взагалі не чули пожежної сигналізації і прокинулися від гучних звуків і задухи.Також деякі джерела засвідчують, що джерело займання могло знаходитись у ресторані готелю, проте офіційної інформації досі немає. До того ж, перші дві пожежні машини прибули до готелю близько 04:00 ранку, і частину евакуації гостей робітнки вимушені були проводити самостійно.

Наголошується, що готель був 12-поверховий, на момент пожежі в ньому було 238 осіб. Загалом у готелі працювало 428 осіб.

Як зазначають журналісти, влада Туреччини затримала чотирьох осіб у рамках розслідування пожежі в готелі. Про це повідомив голова Мін’юсту Туреччини Йїлмаз Тунч.

«Судове розслідування, ініційоване Генпрокуратурою Болу за фактом пожежі в готелі, внаслідок якого загинули 66 громадян, проводиться ретельно. У рамках розслідування, в якому бере участь шість прокурорів, було затримано чотирьох осіб, у тому числі власника готелю», – написав міністр у X.

За даними ЗМІ, президент країни Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття родинам загиблих. Він заявив про те, що буде проведено ретельне розслідування, і винуватців буде покарано.

Раніше стало відомо, що готель Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в провінції Болу в Туреччині, де в ніч на вівторок сталася велика пожежа, може в будь-який час обрушитися. Про це повідомляє телеканал CNN Turk із посиланням на попередження представників служб безпеки.

На місце події для аналізу ситуації прибули представники Кабінету міністрів Туреччини, зокрема міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Губернатор провінції Болу Абдулаліз Айдин повідомив в ефірі телеканалу, що загиблі та постраждалі є турецькими громадянами.

За попередніми даними, пожежа виникла близько 03:00 за місцевим часом (02:00 за Києвом, – «Главком») на даху семиповерхового готелю та швидко охопила всю будівлю. Скільки гостей переюувало в готелі, не уточнюється, проте загалом готель розрахований на 234 гостя. Губернатор провінції Болу Абдулаліз Айдин повідомив в ефірі телеканалу TRT Haber, що загиблі та постраждалі є місцевими громадянами.

Як пише видання, евакуйованих із будівлі тимчасово розмістили в інших готелях регіону, було зазначено, що пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад. // Главком