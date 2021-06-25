Пожежа на СТО у Харкові: постраждалих немає, згоріли 6 автомобілів, ще 3 — пошкоджені.

В результаті події постраждалих немає, згоріли 6 автомобілів, ще 3 — пошкоджені.

Інформація про подію у селі Котляри надійшла до чергової служби відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції№1 зі служби «102»25 червня о 06:09. На місце виїжджали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група підрозділу та працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даним фактом слідчим внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі. На даний час з’ясовуються всі обставини та причина пожежі.

Відділ комунікації поліції Харківській області

