Пожежа у будинку на Могилів-Подільщині: одна дитина загинула, двоє – були госпіталізовані

Пожежа сталась 19 січня в с. Лучинчик Вендичанської територіальної громади, де проживала мати та шестеро дітей. Слідство розслідує обставини та причини події.

Повідомлення про пожежу по вул. Шевченка надійшло в поліцію близько 20:00. На момент загоряння в будинку перебувало троє малолітніх дітей 9, 6 та 3 років.

У результаті пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили тіло трирічної дитини. Ще двоє були доставлені до лікарні. Попередньо встановлено, що трагедія сталась внаслідок необережного поводження з відкритим полум’ям.

Остаточні причини будуть відомі після проведення відповідних експертиз. Усі обставини з’ясовуються в межах відкритого кримінального провадження попередньо за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

За матеріалами Могилів-Подільського РВП