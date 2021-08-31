Пожежа у ландшафтному парку «Донецький Кряж» знищила 90 гектарів лісу
Про причини пожежі не повідомляється.
Унаслідок пожежі в ландшафтному парку «Донецький Кряж» на непідконтрольній Україні частині Донецької області знищено 90 гектарів листяного лісу.
Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на «МНС» угруповання «ДНР».
Крім того, вогонь знищив 4 гектари сухої трави на відкритій території.
Пожежа в ландшафтному парку «Донецький Кряж» сталася опівдні 30 серпня. До ліквідації загоряння залучили понад 100 осіб і 20 одиниць техніки. Про причини пожежі не повідомляється.
У ландшафтному парку «Донецький Кряж» знаходяться рідкісні рослини і тварини, частину яких занесено до Червоної книги. // LB.ua