Пожежа у ландшафтному парку «Донецький Кряж» знищила 90 гектарів лісу

Про причини пожежі не повідомляється.

Унаслідок пожежі в ландшафтному парку «Донецький Кряж» на непідконтрольній Україні частині Донецької області знищено 90 гектарів листяного лісу.

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на «МНС» угруповання «ДНР».

Крім того, вогонь знищив 4 гектари сухої трави на відкритій території.

Пожежа в ландшафтному парку «Донецький Кряж» сталася опівдні 30 серпня. До ліквідації загоряння залучили понад 100 осіб і 20 одиниць техніки. Про причини пожежі не повідомляється.