Пожежа в автосалоні Tesla в Римі знищила 17 масківських авто

У ніч на 31 березня в автосалоні Tesla в Римі сталася пожежа, внаслідок якої згоріло 17 автомобілів.

Як повідомляє видання Roma Today, вогнеборці прибули на місце одразу після 4:00 ранку. За інформацією Il Messaggero, постраждалих немає, однак полум’я пошкодило й іншу будівлю, де зберігалися автомобілі компанії.

Причина займання поки невідома, ведеться розслідування. За даними Il Tempo, слідство не виключає підпалу.

Інцидент стався на тлі атак на понад 200 салонів Tesla по всьому світу через політичну діяльність Ілона Маска. Мільярдер закликав заарештувати та притягнути до відповідальності організаторів протестів проти Tesla. // Букви