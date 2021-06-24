Пожежу у 5-поверховому житловому будинку в Шевченківському районі столиці ліквідовано

24 червня, о 12:47 до оперативно-координаційнго центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вул. Липинського, 10, що у Шевченківському районі столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС України у м. Києві.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце події було встановлено, що в будинку спостерігається задимлення з 5 по 1 поверхи. Вогнеборці приступили до евакуації людей та пошуку осередку пожежі. Як виявилось, загорання сталося на мансардному поверсі будинку. О 14:10 пожежу локалізовано на площі 120 кв.м, о 14:22 — ліквідовано.

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловік особового складу.

УК