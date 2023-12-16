Правоохоронці Хмельниччини видворили за межі України нелегала з Росії

Для встановлення всіх персональних даних 56-річного чоловіка помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. А днями правоохоронці видворили порушника за межі України. Заходи проходили в рамках операції «Мігрант».

Порушника міграційного законодавства виявили на Дунаєвеччині. Його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців, де встановили всі персональні дані та виготовили документи, необхідні для видворення за межі України.

Днями оперативники міграційної поліції спільно з колегами із управління стратегічних розслідувань та УДМС в області доправили нелегала до Могилів-Подільського, де передали прикордонникам для подальшого видворення за межі України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області