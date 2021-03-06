Правоохоронці Київщини в черговий раз розшукують неповнолітнього Келлі Джошуа Віталія (фото)

Працівники Бучанського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Келлі Джошуа Віталія, 16-ти років, який вночі 03 березня близько 04:00 залишив місце проживання, що по вул. Калинова, с. Шевченкове Білогородської ТГ, Бучанського району. Наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше неодноразово зникав та розшукувався поліцією.

Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.

Одягнутий: зимова куртка зеленого кольору, темні штани, зимові черевики коричневого кольору. При собі може мати рюкзак сірого кольору.

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонуйте на спецлінію поліції «102».

Відділ комунікації поліції Київської області