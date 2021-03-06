Правоохоронці Київщини в черговий раз розшукують неповнолітнього Келлі Джошуа Віталія (фото)
Працівники Бучанського районного управління поліції розшукують неповнолітнього Келлі Джошуа Віталія, 16-ти років, який вночі 03 березня близько 04:00 залишив місце проживання, що по вул. Калинова, с. Шевченкове Білогородської ТГ, Бучанського району. Наразі його місцезнаходження невідоме. Раніше неодноразово зникав та розшукувався поліцією.
Прикмети: на вигляд 17 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Одягнутий: зимова куртка зеленого кольору, темні штани, зимові черевики коричневого кольору. При собі може мати рюкзак сірого кольору.
При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонуйте на спецлінію поліції «102».
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet