Правоохоронці Миколаївщини встановлюють місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

Ввечері 24 липня до сектору поліцейської діяльності № 1 Вознесенського районного управління звернулась мешканка смт Веселинове Вознесенського району про те, що її 14-річна донька Конська Надія Олександрівна вдень 17 липня вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась. За наявною інформацією може знаходитись у м. Одеса. Наразі зв’язок із нею відсутній.

Прикмети: очі зелені, середньої статури, зріст близько 165 см, волосся русяве.

Була одягнена у футболку білого кольору, шорти чорного кольору, при собі мала пакет білого кольору.

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місця знаходження дівчини, або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до сектора поліцейської діяльності № 1 Вознесенського РУП, за адресою: смт Веселинове, вул. Свободи, 3.

Чергова частина: (0263) 2-11-34; 0631974854.

Вознесенське районне управління поліції