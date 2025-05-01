Правоохоронці Нікопольщини розшукують зниклу 15-річну дівчину (фото)

30 квітня до відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що 28 квітня близько 23.00 неповнолітня Плотникова Тетяна вийшла з дому, що на вул. Шосейній в смт.Томаківка та наразі її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160-170см, повної статури, волосся каштанове середньої довжини, є родимка на обличчі.

При собі мала: шкільний чорний рюкзак, телефон, невелику чорну музичну колонку.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої Плотникової Тетяни, 2009 року народження, просимо повідомити до Нікопольського РУП або за телефонами 0959382756, 0668886230, 0504509140 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП