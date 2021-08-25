Правоохоронці розшукують безвісти зниклу 14-річну лучанку (фото)

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Титус Анастасії Сергіївни, 29.07.2007 року народження, жительки Луцька.

24 серпня вночі дівчина пішла з дому й не повернулася. Де перебуває нині – невідомо.

Прикмети: на вигляд – 14 років, зріст – 170-172 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русого кольору до плечей.

Була одягнена у кофту сірого кольору з капюшоном, босоніжки бежевого кольору.

Просимо громадян, які володіють будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, негайно повідомити про це до поліції за телефонами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0669238559 або 102.

Сектор комунікації поліції Волинської області