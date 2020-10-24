Правоохранители просят помочь установить по татуировкам личность утонувшего мужчины (фото)

Тело нашли на берегу Днестровского лимана.

3 октября на берегу Днестровского лимана в районе речного причала в Белгороде-Днестровском нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Приметы: примерно 50-55 лет, рост 170 см.

На теле есть татуировки: на среднем пальце левой руки — купол церкви; на левой ноге у щиколотки — череп с ножом; на животе слева — изображения девы Марии с младенцем.

Был одет в черный свитер, бирюзовую футболку в полоску, брюки цвета хаки (в военном стиле).

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, просят сообщить в Белгород-Днестровский ОП по телефону: (04849) — 2-83-61 или на линию 102. // odessa.online