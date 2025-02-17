Представники Трампа вимагали від України підписати угоду про копалини до Мюнхена і погрожували скасувати зустріч з Венсом

Україна відмовилася. Вона вимагає, щоб угода з американцями містила гарантії безпеки.

США намагалися тиснути на українську владу, щоб вона підписала угоду про розробку рідкісноземельних корисних копалин перед Мюнхенською безпековою конференцією. Інакше Штати могли відмовити в зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, повідомили українські дипломатичні джерела.

Україна на це не погодилася. Зустріч між українським президентом і Венсом відбулася 15 лютого, вдень, а не вранці.

Причина перенесення полягала в узгодженні графіків та вивченню драфту, який американцям передала українська делегація.

“Вони спочатку пов’язували підпис угоди і зустріч із Венсом. Що не буде підпису – не буде зустрічі”, – повідомив співрозмовник редакції.

Джерела також підтвердили, що Штати вимагали передати їм у власність 50 % рідіксноземельних корисних копалин. Цю інформацію раніше повідомили в NBC.

Угоду про корисні копалини до України минулого тижня привіз міністр фінансів США. Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції сказав, що в такому вигляді підписувати документ Україна не буде, бо він не відповідає її інтересам.

Угода з США про рідкісноземельні елементи

Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення. Драфт з українськими напрацюваннями американській стороні передали вчора.

Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що “ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни”.

За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.

4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.

Також Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.

LB.ua