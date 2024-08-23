Прем’єр просить Міноборони роз’яснити військкоматчикам неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль просить Міністерство оборони роз’яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) неприпустимість зняття водіїв із рейсових автобусів.

“Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Також неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі ситуації не повторювалися”, – сказав Шмигаль на “годині запитань до уряду” у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання про дії працівників ТЦК щодо водіїв рейсових автобусів. // Інтерфакс-Україна