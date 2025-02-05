Президент Петро шокував усіх заявою про те, що «кокаїн не гірший за віскі»

Неоднозначну заяву зробив президент Колумбії Густаво Петро в розпал безпрецедентної ради міністрів (її ще назвали «хаотичною»), що відбулася в Каса-де-Наріньйо, засідання якої за розпорядженням президента транслювалося в прямому ефірі.

У своїй довгій промові, повідомляє видання Semana, колумбійський президент викликав дебати в країні, прямо заявивши, що «кокаїн не гірший за віскі».

Така позиція глави держави вже викликала хвилю коментарів у різних політичних секторах країни, особливо з приводу боротьби уряду з наркотиками, оскільки, що цікаво, політика адміністрації Петро спрямована на боротьбу з нелегальною економікою великих наркоторговців.

Він викликав шок своєю дивною тезою: «Цей бізнес можна було б легко ліквідувати, якби у світі легалізували кокаїн. Він продавався б як вино. Гроші пішли б на те, щоб діти, як це відбувається сьогодні, не пили вино, не вживали алкоголь і не курили. У Колумбії ми більш-менш досягли успіху в цьому», – заявив Петро.

«Тепер вейпери, які гірші за сигарети, перехоплюють ініціативу, тому що вони легальні. Так і кокаїн заборонений, тому що його виробляють у Латинській Америці. А не тому, що він гірший за віскі. Так аналізують науковці. Кокаїн не гірший за віскі. А те, що отримали Сполучені Штати, тобто фентаніл, вбиває їх. А в Колумбії цього не роблять. Але він там є, і проти нього не проводиться жодної серйозної політики», – наполягав він.

І нарешті, він стверджував: «Отже, вони використовують фентаніл, щоб дістатися до Мексики. А фентаніл виявився фармацевтичним препаратом північноамериканських транснаціональних корпорацій, які стали поставляти його для ведення бізнесу».

«І люди, які вживали його, стали залежними, тому що він викликає сильне звикання і вбиває. Тож тепер у всьому «винні» мексиканці», – зазначив колумбійський лідер.

Нагадаємо, виробництво і торгівля кокаїном вважаються головною рушійною силою майже 60-річного збройного конфлікту в Колумбії, унаслідок якого загинули понад 450 тисяч осіб і мільйони залишилися без домівок.

До речі, Колумбія продовжує лідирувати у світі з виробництва кокаїну (так само як і з вирощування коки).

Додамо, що Трамп у неділю, 26 січня, запровадив мито на всі товари з Колумбії та санкції проти цієї країни. Зокрема, запроваджено 25% мита (які за тиждень становитимуть уже 50%), візові санкції, заборону поїздок посадовців Колумбії до США і не тільки. // Дзеркало тижня