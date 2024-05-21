Президент США: Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом

Президент США також відкинув заяву прокурора МКС про запит на ордери на арешт прем’єра та міністра оборони Ізраїлю.

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 травня, виступив на захист Ізраїлю, заявивши, що ізраїльські військові не здійснюють геноцид у своїй кампанії проти бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє Reuters.

“Те, що відбувається в Газі, не є геноцидом. Ми відкидаємо це”, – сказав Байден.

На багатьох заходах по всій країні він зіштовхнувся з пропалестинськими протестувальниками, які критикують його за непохитну підтримку Ізраїлю.

У новому виступі на заході в Білому домі Байден підкреслив, що вважає Ізраїль жертвою нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня минулого року, в результаті якого загинули мирні жителі та були захоплені сотні заручників.

Він сказав, що підтримка США безпеки ізраїльтян є “залізною”.

“Ми хочемо, щоб ХАМАС був розгромлений. Ми працюємо з Ізраїлем, щоб це сталося”, – додав президент США.

Переговори між Ізраїлем і ХАМАС щодо заручників зайшли в глухий кут, але Байден пообіцяв не відмовлятися від спроб досягнути їхнього звільнення.

“Ми повернемо їх додому, незважаючи ні на що”, – заявив він, закликавши до негайного припинення вогню в Газі.

В останні місяці Байден зіштовхнувся зі значним політичним тиском з боку власної партії через його ставлення до ситуації в Газі, оскільки бойові дії призвели до серйозного погіршення гуманітарних умов в анклаві.

Байден також відкинув заяву прокурора Міжнародного кримінального суду щодо запиту на ордери на арешт прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта за підозрою у скоєнні воєнних злочинів. Прокурор МКС також запросив ордери на арешт лідерів ХАМАС. // Дзеркало тижня