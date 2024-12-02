Президентка Грузії закликала Європу протистояти спробі Росії встановити контроль над її нацією

“Нам дуже потрібна чітка моральна та політична підтримка з боку Європи”, заявила Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває у протистоянні з власним урядом, закликала сьогодні європейські країни протистояти спробі Росії встановити контроль над її нацією.

Про це пише Reuters.

“Ми хочемо, щоб нам повернули нашу європейську долю. Це повстання цілої країни”, — сказала вона радіо France Inter.

Зурабішвілі, повноваження якої переважно церемоніальні, заявила, що Росія, яка вже перебуває у стані війни в Україні, проводить гібридну стратегію проти Грузії та інших країн, таких як Молдова, а також Румунія ‒ члена НАТО і ЄС.

“Нам дуже потрібна чітка моральна та політична підтримка з боку Європи”, ‒ заявила 72-річна президентка. // LB.ua