При обрушении многоэтажного дома в Нигерии около 100 человек пропали без вести

В портовом городе Лагос (Нигерия) произошел обвал 21-этажного здания. В результате крушения без вести пропали около 100 человек.

Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, все 100 пропавших проводили строительные работы на месте в момент, когда рухнуло здание.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов 3 людей, и передать их медикам. На данный момент продолжаются поиски остальных пропавших. Для этого спасатели используют экскаваторы и прожекторы, работающие от генератора.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В комплекс башен входили высотки с роскошными квартирами.

Reuters отмечает, что обвал зданий в Нигерии является частым явлением, поскольку застройщики не соблюдают правила безопасного строительства и используют материалы, не соответствующие стандартам.